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حبس عاطل ضبط بحوزته 30 كيلو جرام بانجو بعد مطاردة بالرصاص فى طوخ

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حبس عاطل ضبط بحوزته 30 كيلو جرام بانجو بعد مطاردة بالرصاص فى طوخ حبس عاطل ضبط بحوزته 30 كيلو جرام بانجو بعد مطاردة بالرصاص فى طوخ
أمر محمد عبد المؤمن وكيل اول نيابة مركز شرطة طوخ، بحبس " عاطل " أربعة أيام علي ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار زميله لاتهامهما بالاتجار في المخدرات وإطلاق الرصاص علي الشرطة أثناء ضبطهما، حيث عثر مع الأول علي جوال به 30 كيلو بانجو بقرية ميت كنانة بينما فر الثاني هاربا.

تلقي المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طوخ معلومات من المصادر السرية عن قيام كل من " م . ب "- 26 سنة – " عاطل " و " س . م " – 28 سنة – " عاطل " بالاتجار في المواد المخدرة وأكدت تحريات المباحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية صحة المعلومات وتم إستئذان النيابة العامة لضبطهما.

وقامت قوة من مباحث مركز طوخ للقبض علي المتهمين أثناء تواجدهما بقرية ميت كنانة، إلا أنهما قام بإطلاق الرصاص علي الشرطة وتم القبض علي المتهم الأول وعثر بحوزته علي جوال به 30 كيلو بانجو بينما فر المتهم الثاني بالهروب بعد إطلاقه للرصاص من بندقية خرطوش.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق برئاسة سيد الشنوفي مدير نيابة مركز شرطة طوخ وبإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامي العام لنيابات شمال القليوبية.

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