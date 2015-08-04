6 سيارات إطفاء تسيطر على حريق شركة أيماك بالسخنة

تمكنت 6 سيارات إطفاء من الدفاع المدنى وشركات صناعية بالسخنة من السيطرة على الحريق الضخم الذى نشب فى شركة أيماك بمنطقة شمال غرب خليج السويس فى السخنة مساء اليوم.

وقال قيادى أمنى لـ"اليوم السابع" إن الحريق نشب فى مخزن مخلفات ورق على مساحة فدان داخل الشركة، وتمت السيطرة التامة عليه، ويتم حاليا عمليات التبريد بالمخزن وإزالة المخلفات.

وأضاف القيادى أن حكمدار المديرية وضباط مباحث قسم شرطة عتاقة توجهوا إلى مقر الشركة وفتحوا تحقيقا موسعا لكشف ملبسات الحادث.

- حريق هائل بشركة إيماك لتصنيع الأوراق بمنطقة شمال غرب خليج السويس