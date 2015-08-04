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22 أغسطس.. أولى جلسات محاكمة نجل حمدى الفخرانى فى قضية سطو مسلح

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أحال المستشار محمد معوض، المحامى العام لنيابات غرب طنطا الكلية، القضية رقم 925 جنح ثان طنطا، والمقيدة برقم 360 كلى غرب طنطا، المتهم فيها أحمد، نجل حمدى الفخرانى، البرلمانى السابق، عن دائرة المحلة و7 آخرين، إلى محكمة الجنايات، فى قضية السطو المسلح التى شهدتها مدينة طنطا، على سيارة نقل أموال، تابعة لشركة حراسات خاصة.

وتم إطلاق النار على قائد السيارة، وأحد الحراس، وسرقة مليون و350 ألف دولار من داخل السيارة، والهرب، وتحددت جلسة 22 أغسطس الجارى لنظر أولى جلسات المحاكمة.
>محضر المباحث الجنائية -اليوم السابع -8 -2015
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محضر المباحث الجنائية

تابع محضر تحريات المباحث الجنائية -اليوم السابع -8 -2015
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تابع محضر تحريات المباحث الجنائية

تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة -اليوم السابع -8 -2015
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تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة

المتهمون -اليوم السابع -8 -2015
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المتهمون

المتهمان -اليوم السابع -8 -2015
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المتهمان

احد افراد التشكيل العصابي -اليوم السابع -8 -2015
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احد افراد التشكيل العصابي


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