ضابط الشرطة عم "جاسى" ينعيها بنشر صورتها ودماؤها فى السيارة

نعى النقيب شادى النشار الضابط بمديرية أمن الفيوم ابنة شقيقة "جاسى”- 4 سنوات - التى لقيت مصرعها بعدما أمطر إرهابيون أمس، سيارة والدها بوابل من الأعيرة، وذلك بأن نشر صورة مجمعة تضمها مع أفراد عائلتها وأخرى للسيارة التى يظهر فيها دماؤها وصديق والدها المحامى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

تعود الواقعة إلى تلقى اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم يتهم مجهولين بإطلاق الرصاص على سيارة شريف سامى رائد شرطة بمديرية أمن الفيوم على طريق القاهرة / الفيوم ما تسبب فى وفاة ابنته جاسى 4 سنوات وصديقه رامى أحمد كامل 35 سنة محامى الذين كانا برفقته ولم يصاب الضابط .

وكشفت مصادر بمديرية أمن الفيوم أن الضابط كان برفقة صديقه المحامى واصطحب معهما ابنته لحضور حفل عقيقة ابن أحد اصدقائهما وكانت جاسى تجلس على قدم والدها وتحتضنه حيث معروف عنها شدة تعلقها به بينما كان يجلس صديقه رامى بجواره وأثناء السير بمساكن قرية ميمنة على طريق القاهرة / الفيوم بدائرة مركز سنورس فوجئوا بوابل من الأعيرة تطلق عليهم من قبل ملثمين يحملون أسلحة آلية، فأصيبت ابنة الضابط برصاصة فى رأسها وأصيب صديقه بعدة طلقات، وتم نقل جثتيهما إلى مستشفى الفيوم العام.

وأشار مصدر إلى أن مركز سنورس شهد أكثر من جريمة إرهابية فى الفترة الأخيرة كان من بينها استهداف عدد من سيارات وأفراد الشرطة وسيارات الوقود وأن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال الأسبوع الماضى من ضبط 9 كونوا خلية إرهابية لاستهداف الضباط وقررت النيابة حبسهم 15 يوما.

وكشف أصدقاء الضحية الثانية رامى أحمد كامل أن صديقهم كان يستعد للمشاركة غدا الثلاثاء فى عمل توقيعات على علم مصر بديوان عام محافظة الفيوم لتقديمه للرئيس السيسى بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، موضحين بأنه متزوج ولديه طفل وطفلة ومحبوب ومعروف عنه أنه خدوم ويحب الجميع.



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