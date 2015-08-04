أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: عيب على الأهلي.. والسولية لن يرحل

Google+ Print
ميدو: عيب على الأهلي.. والسولية لن يرحل ميدو: عيب على الأهلي.. والسولية لن يرحل

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أن تصريحات مسؤول الأهلي بأن عمرو السولية لاعب وسط الدراويش أهلاوي 100% تعرض ناديه للعقوبات.

وكان محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي قد صرح تليفزيونيا أن السولية أهلاوي 100%.

وقال ميدو في تصريحات لقناة الحياة2: "هل لا يعلم مسؤولو الأهلي أن هذه التصريحات تعرضهم لعقوبات؟"

وأضاف "من المعروف أن اللوائح تمنع أي ناد من التفاوض مع أي لاعب مرتبط بعقد يستمر لعام دون إذن ناديه".

وتابع "عيب على الأهلي.. السولية لن يرحل وانتهى زمن القرصنة على لاعبي الإسماعيلي".

وأكد ميدو "حتى لو وصلنا عرضا بقيمة 50 مليون جنيه لن يرحل السولية".

وأعلن الإسماعيلي في بيان رسمي عن عدم نيته في التفريط في عمرو السولية هذا الصيف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع