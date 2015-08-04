ميدو: عيب على الأهلي.. والسولية لن يرحل

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أن تصريحات مسؤول الأهلي بأن عمرو السولية لاعب وسط الدراويش أهلاوي 100% تعرض ناديه للعقوبات.

وكان محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي قد صرح تليفزيونيا أن السولية أهلاوي 100%.

وقال ميدو في تصريحات لقناة الحياة2: "هل لا يعلم مسؤولو الأهلي أن هذه التصريحات تعرضهم لعقوبات؟"

وأضاف "من المعروف أن اللوائح تمنع أي ناد من التفاوض مع أي لاعب مرتبط بعقد يستمر لعام دون إذن ناديه".

وتابع "عيب على الأهلي.. السولية لن يرحل وانتهى زمن القرصنة على لاعبي الإسماعيلي".

وأكد ميدو "حتى لو وصلنا عرضا بقيمة 50 مليون جنيه لن يرحل السولية".

وأعلن الإسماعيلي في بيان رسمي عن عدم نيته في التفريط في عمرو السولية هذا الصيف.