إطلالات أخاذة من فان بينغ بينغ

اكتسبت النجمة الصينية فان بينغ بينغ Fan Bingbing شعبيةً واسعةً بكونها من أكثر النجمات أناقةً في احتفالات السجادة الحمراء، وفي آخر إطلالاتها أكدت النجمة على أناقتها بتصاميم أخاذة وأنيقة.

في إطلالاتها الأولى ارتدت النجمة فستان ناعم باللون الأبيض مع رداء طويل من

Ralph & Russo فكانت متألقةً بطريقة تجمع الإطلالات الكلاسيكية والستايل العصري الجذاب، أما في إطلالتها الثانية فقد اختارت الممثلة الأنيقة تصميمًا حريريًّا مميزًا من المصممة Ulyana Sergeenko ، وعلى الرغم من أنّ البعض قد يشبه هذا التصميم بالروب إلا أنّ هذا لم يقلل من تألقها به .

شاهدي معنا ماذا ارتدت فان بينغ بينغ في آخر إطلالاتها، وشاركينا برأيك.