كليتا الطب و"طب الأسنان" المنصورة يحتلان المركز الأول بتنسيق الجامعات

احتلت كليتا الطب وطب الأسنان بجامعة المنصورة الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية، وفقا لما أعلنه مكتب التنسيق الرئيسي بوزارة التعليم العالي لنتائج التنسيق للجامعات المصرية لعام 2015 للمرحلة الأولى.

وصرح الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة بأن ارتفاع تنسيق كليتي الطب وطب الأسنان، نظرا لما تتميز به هاتين الكليتين من ارتفاع مستوى أعضاء هيئة التدريس والعاملين وجودة فى التعليم الطبي، بالإضافة إلى تميز فى الإمكانيات التعليمية والتكنولوجية ومواكبة أحدث النظم العالمية فى التعليم الطبي وتفوقها بالمراكز البحثية الطبية والتوأمة مع أفضل كليات الطب العالمية.

وقال محمد القناوى إن الجامعة لديها الآن طفرة فى تطوير المعامل والمدرجات والوسائل التعليمية المتميزة، وذلك للمناهج الدراسية والتدريب العلمي والتفوق النوعي للمراكز الطبية بجامعة المنصورة، والتي تعد قلعة الطب فى مصر، لافتا إلى أنه الجامعة ستعمل خلال الفترة القادمة على تحديث المناهج الدراسية والاستعانة بأحدث المناهج العالمية الطبية ليواكب الخريج التطور العلمي الهائل والسريع ويصبح قادرا على المنافسة فى سوق العمل الداخلي والخارجي.



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