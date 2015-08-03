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باسل خياط لـ"سيدتي نت": لا مشاريع جديدة حتى الآن ولا فيلم مع أحمد فهمي

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باسل خياط لـ"سيدتي نت": لا مشاريع جديدة حتى الآن ولا فيلم مع أحمد فهمي باسل خياط لـ"سيدتي نت": لا مشاريع جديدة حتى الآن ولا فيلم مع أحمد فهمي

الإثنين 03-08-2015 18:33

نفى الفنان السوري باسل خياط مشاركته الفنان أحمد فهمي في فيلم "الدستور" للمخرج محمد جمعة، وفي دردشة مع "سيدتي نت" قال " لا علم له في هذا الموضوع وأن لم أتلق حتى الآن عرضا للمشاركة في هذا الفيلم".
عن تحضيراته الفنية للفترة المقبلة أوضح باسل أن لا شيء جاهز بين يديه بين الآن وأضاف "من المبكر التحدث الآن عن أعمال جديدة"، كما أشار الى أنه متواجد حاليا في دبي التي سيغادرها قريبا في إجازة قصيرة.
وكان باسل الخيّاط، حقق نجاحاً كبيرًا في رمضان الماضي، من خلال تقديمه شخصية المحامي يحيي المنيسي في مسلسل "طريقي" للفنانة عبد الوهاب، ونجح في جذب انتباه الجمهور والنقاد، إلى جانب مشاركته في مسلسل "العرّاب- نادي الشرق" مع الفنان جمال سليمان.

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سيدتي

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