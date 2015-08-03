بالصور أيتن عامر وزوجها في شهر العسل

نشرت الممثلة الشابة أيتن عامر صوراً لها ولزوجها مدير التصوير محمد عز العرب على الشاطئ خلال تمضية شهر العسل سوياً. وقد بدت أيتن في الصور على طبيعتها من دون أن تضع المكياج.

ومن المقرر أن تعود أيتن اليوم من شهر العسل، في وقت تستعدّ لاستئناف تصوير مشاهدها في مسلسل "البيوت أسرار" لعرضه قريباً على الشاشات.

وكانت أيتن قد تزوجت منذ أسبوعين في حفل زفاف ضخم، بحضور عدد كبير من النجوم والنجمات.

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