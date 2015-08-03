عمر الشريف وفاتن حمامة حاضران في مهرجان الإسكندرية

قرر القائمون على مهرجان الإسكندرية السينمائي، الذي تنطلق أعمال دورته السنوية في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل، أن يعيدوا النجمين الراحلين عمر الشريف وفاتن حمامة معاً من جديد، إذ تقرّر إطلاق اسميهما على بعض جوائز المهرجان.

وستحمل جائزة أحسن ممثل اسم عمر الشريف، وجائزة أحسن ممثلة اسم فاتن حمامة، بالإضافة إلى جوائز تحمل أسماء أخرى كاسم الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ المزمع إطلاق اسمه على جائزة أحسن سيناريو، واسم المخرج يوسف شاهين الذي سيطلق على جائزة أحسن إخراج، فيما يطلق اسم الكاتب كمال الملاخ، مؤسس الجمعية، على جائزة العمل الأول للمخرج.

والجدير بالذكر أنّ الجمعية المصرية لكتّاب ونقّاد السينما قد اختارت المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد العام للنقابات الفنية لرئاسة لجنة التحكيم. وتضمّ اللجنة في عضويتها: من لبنان الفنانة نادين الراسي، ومن مصر مدير التصوير سمير فرج، ومن عمان المخرج خالد الزدجالي، ومن الأردن الفنانة صبا مبارك.

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