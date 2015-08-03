بالصور...عمرو يوسف يتحدّى إصابته ويصرّ على حضور حفل تكريمه

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

على هامش تأبين الممثل الراحل يوسف العسّال، الذي أقيم داخل قاعة المركز الكاثوليكي، تمّ تكريم نجوم مسلسل "ظرف أسود" داخل المركز الكاثوليكي للسينما.

وحضر الاحتفالية كلّ من الممثل عمرو يوسف، ومحمود البزاوي، ومحمد ممدوح، والمخرج أحمد مدحت، والمؤلف أيمن مدحت. وكان من ضمن الحضور الفنان سمير الإسكندراني، فيما تغيبت الممثلتان درة وأنجي المقدّم بسبب سفرهما خارج القاهرة، كما تغيّب الفنان صلاح عبد الله.

وكان اللافت حضور الفنان عمر يوسف، على الرغم من الإصابة التي تعرّض لها في كتفه، والتي أجبرته على تمضية فترة من الراحة، خصوصاً بعد العملية الجراحية التي أجراها، كما يخضع عمرو حالياً لجلسات علاج طبيعي مع الطبيب المختص.

وقد تسلّم عمرو درعاً تكريمية كأفضل ممثل عن دوره في مسلسل "ظرف أسود"، الذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقّق نسبة مشاهدة عالية، كما تكرّم مخرج المسلسل كأفضل مخرج.

وعلى هامش الحفل الذي حرص على حضوره الفنان القدير سمير الإسكندراني، قال عمرو يوسف إن كل فريق العمل بذل مجهوداً كبيراً في العمل، وإن حصاد النجاح يعدّ جائزة كبيرة يهديها عمرو لجمهوره ولكلّ شخص وراء الكاميرا وأمامها، شارك لإخراج هذا العمل بشكل لائق. ووعد عمرو جمهوره بمواصلة هذا النجاح والحفاظ عليه، خصوصاً أن الجوائز التي يحصل عليها يعتبرها مسؤولية كبيرة يتمنى أن يكون بقدرها. ولم ينسَ عمرو أن يرفع علم مصر أثناء الاحتفال.