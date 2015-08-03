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راني موخرجي تبهر العالم بلوك جديد على غلاف مجلة Vogue

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الإثنين 03-08-2015 23:57

فاجأت نجمة بوليوود Rani Mukerji جمهورها بلوك جديد على غلاف مجلة الموضة والمشاهير Vogue لتكون الوجه الإعلاني لها في شهر آب/ أغسطس.

Rani البالغة من العمر 37 عاماً خضعت لجلسة تصوير لصالح المجلة، فبدت في إطلالتها مشّعة بالأنوثة بثوبٍ زيتي، عليه ورود حمراء، من تصميم دار الأزياء الإيطالية Dolce & Gabbana.

وكانت المجلة قد أجرت مع Mukerji مقابلة خاصة تناولت فيها آخر أعمالها الفنية، بالإضافة إلى حياتها الخاصة.

يذكر أن Rani Mukerji تعتبر من بين نجمات بوليوود الأكثر جاذبية، خصوصاً بعد ظهورها وتألقها في حفل توزيع جوائز Beauty Awards 2015 .

 

 

 

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