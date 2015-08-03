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افتتاح وحدة صحة أسرة بـ"السباعية" فى أسوان بتكلفة مليون و300 ألف جنيه

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افتتاح وحدة صحة أسرة بـ"السباعية" فى أسوان بتكلفة مليون و300 ألف جنيه افتتاح وحدة صحة أسرة بـ"السباعية" فى أسوان بتكلفة مليون و300 ألف جنيه
صرح الدكتور إيهاب عماد وكيل وزارة الصحة بأسوان لـ"اليوم السابع"، بأنه تم اليوم افتتاح وحدة صحة الأسرة بالسباعية غرب بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، والتي بلغت جملة تكلفتها الإنشائية مليون و300 ألف جنيه علي مساحة 1300متر ومكونة من طابقين.

ومن المقرر أن تقدم خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان لـ 32 ألف نسمة بعد أن وفرت وزارة الصحة لها طاقم طبي متكامل وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأثاث.

وتشمل وحدة صحة أسرة السباعية علي خدمات الممارس العام وعيادة أسنان ومعمل تحاليل ووحدة أمومة وطفولة وتنظيم أسرة ومكتب صحة وغرفة تطعيمات وغرفة تعقيم وقسم للاستقبال والطوارئ، وذلك تطابقا مع المعايير القومية للاعتماد والجودة وتشتمل أيضا علي قاعة تثقيف صحي واستراحة طبيب .

وتم تزويد الوحدة بقائمة الأدوية الأساسية وسيتم فيها تطبيق برنامج التغطية الطبية لغير القادرين لأصحاب معاش التضامن الاجتماعي بنظام الكروت الذكية.

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مصر 365