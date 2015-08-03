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الأهرام للمجمعات: توزيع مشروبات وعصائر مجانية للمواطنين بمناسبة افتتاح قناة السويس

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الأهرام للمجمعات: توزيع مشروبات وعصائر مجانية للمواطنين بمناسبة افتتاح قناة السويس الأهرام للمجمعات: توزيع مشروبات وعصائر مجانية للمواطنين بمناسبة افتتاح قناة السويس

مجمعات استهلاكية

صرح طارق طنطاوي رئيس مجلس ادارة شركة الاهرام للمجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بأن الشركة بكافة فروعها ستقوم بتوزيع مشروبات وعصائر ومياه مجانية على المواطنين يوم الخميس المقبل احتفالا بافتتاح قناة السويس لمساعدتهم على الاحتفال في ظل ارتفاع درجة الحرارة.

واشار في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط الي انه سيتم تعليق الزينة والاعلام بكافة الفروع كما ستقوم الفروع الرئيسية بتشغيل الاغاني الوطنية احتفالا بهذا الحدث العظيم.

من جانب آخر اوضح طنطاوي ان الشركة تستعد حاليا لعيد الاضحي المبارك حيث سيتم طرح نحو 4000 خروف كامل واجزاء مجمدة بالاضافة الي 2000 خروف حي بما يعادل 250 طن لحوم ضأن كما سيتم طرح 1500 عجل سوداني و1500 بلدى بما يعادل 600 طن لحوم بقري.

ونوه طنطاوب بأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تعاقدت على شراء 15 الف طن من الدواجن نصيب الاهرام للمجمعات منها بلغ1500 طن.

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