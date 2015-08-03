استبعاد “غالي والسعيد” من رحلة تونس لأسباب تأديبية

استبعد الأهلي ثنائي الوسط حسام غالي وعبد الله السعيد من رحلة الفريق الأحمر إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي في الكونفدرالية.

وقال وائل جمعة مدير الكرة للأهلي اليوم الاثنين للصحفيين إن استبعاد غالي والسعيد من الرحلة جاءت “لأسباب تأديبية”.

وجاء القرار بعد اجتماع دار بين فتحي مبروك المدير الفني للأهلي ولاعبيه في حضور مدير الكرة وائل جمعة والمدرب أحمد أيوب.

الأهلي يحل ضيفا على الفريق التونسي يوم السبت في الجولة الرابعة من الكونفدرالية الإفريقية، ويطمح في استمرار تسيده لمجموعته بالمسابقة التي يتصدرها بـ7 نقاط.

ويدافع الأهلي عن لقبه في المسابقة القارية التي توج بها العام الماضي بالفوز على سيوي سبور الإيفواري، وفي حالة فوزه سيقترب كثيرا من التأهل للدور نصف النهائي.