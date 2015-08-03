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نبيل العربى يلتقى الرئيس الفلسطينى غدا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية

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نبيل العربى يلتقى الرئيس الفلسطينى غدا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية نبيل العربى يلتقى الرئيس الفلسطينى غدا لبحث مستجدات القضية الفلسطينية
يلتقى الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساء غد الثلاثاء، الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء بفندق فيرمونت هيليوبوليس.

ويصل الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبو مازن غدا الثلاثاء، إلى القاهرة، للمشاركة فى افتتاح قناة السويس الجديدة، كما يشارك أيضا فى اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد بعد غد الأربعاء فى مقر الجامعة العربية.

وسيلتقى الرئيس "أبو مازن" عددا من المسئولين والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربى، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والموضوعات المطروحة على جدول أعمال لجنة المتابعة، بالإضافة إلى الخطوات التى ستتخذها القيادة الفلسطينية فى المرحلة المقبلة، والتى تهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى.

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