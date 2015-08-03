مسئول كردى: "داعش" أعدم 2000 مواطن شمال العراق خلال الأسبوعين الماضيين

قال مسئول إعلام الاتحاد الوطنى الكردستانى فى محافظة نينوى العراقية، غياث سورجى، أن تنظيم "داعش" الإرهابى أعدم نحو 2000 مواطن فى مدينة الموصل شمال العراق، أغلبهم من منتسبى الجيش والشرطة وموظفى مفوضية الانتخابات، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأضاف سورجى، فى اتصال مع "راديو سوا"،الأمريكى اليوم الاثنين، "إن داعش نشر قوائم بأسماء الضحايا على جدران مركز شرطة حى سومر شرقى الموصل، مطلبا أهالى الضحايا بعدم المطالبة بالجثث".

وأوضح المسئول، أن الأشخاص الذين تعرضوا للإعدام على يد التنظيم "اعتقلوا خلال الأسبوعين الماضيين فى نينوى، وقتلوا فيما بعد رميا بالرصاص.

يشار إلى أن خلية الإعلام الحربى فى العراق أعلنت -فى وقت سابق من اليوم- عن تدمير شاحنة تابعة لتنظيم "داعش" ومقتل مستقليها بضربة جوية شرق مدينة الرمادى.

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