فلسطين تتقدم بطلب رسمى للانضمام لمنظمة الإنتربول

اعلنت الحكومة الفلسطينية انها قدمت الاثنين طلبا رسميا باسم دولة فلسطين للانضمام إلى منظمة الانتربول الدولية.

وجاء فى بيان رسمى للحكومة الفلسطينية نشرته وكالة الانباء الرسمية وفا "تقدمت دولة فلسطين بطلب انضمام رسمى للإنتربول (الشرطة الدولية)، وقعه رئيس الوزراء رامى الحمد الله بصفته وزيراً للداخلية".

وتابع البيان "اكدت دولة فلسطين خلال الطلب المقدم التزامها بالقانون الدولى وبلوائح وقوانين الانتربول كافة، حيث تسعى دولة فلسطين لطلب تسليمها الهاربين من مواطنيها لدول أخرى، بخاصة هؤلاء المطلوبين بقضايا وطنية وتهم فساد مالى وغيرها من القضايا".

وأوضح البيان "ان دولة فلسطين انضمت إلى 41 ميثاقاً ومنظمة دولية، وتحضر للانضمام للمزيد من المواثيق والمنظمات الدولية".

وهناك حاليا اكثر من 130 دولة تعترف بفلسطين وتقيم معها علاقات دبلوماسية.

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