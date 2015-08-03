فتح جميع حدائق الزراعة “مجانًا” تزامنًا مع الاحتفال بقناة السويس

أعلن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فتح جميع الحدائق التابعة لوزارة الزراعة يوم الخميس القادم مجانا امام الجماهير.

وقال هلال، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، انه تقرر فتح حدائق “حدائق الحيوان وحديقتا الأورمان والأسماك والمتحف الزراعى والمنتزهات”، يوم 6 أغسطس الجارى، بالمجان لمشاركة المصريين احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة.

واضاف أنه يجري حاليًا تنفيذ مخطط لزيادة معدلات التنمية في سيناء تزامنا مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، مشيرا إلى أنه جارٍ الانتهاء من مآخذ الري الواقعة على ترعة السلام لاستصلاح ٤٠ ألف فدان كمرحلة أولى تعتمد على مياه الري السطحي من ترعة الشيخ جابر في شمال سيناء.

وكشف الوزير أنه تم الانتهاء من الصوب الزراعية في قرية الأمل شرق قناة السويس لاستصلاح ٤ آلاف فدان، إضافة إلى ٥١٤ صوبة زراعية، ومثلها من المنازل للمنتفعين تكون نموذجا للتوطين في مشروع المليون فدان، مشيرًا إلى أن الإدارة في قرية الأمل ستكون من خلال القطاع الخاص، لأنها تحتاج إلى خبرات عالية من الممارسات الجيدة في إدارة الصوب الزراعية.

وبين أنه سيتم استصلاح ٢٦ ألف فدان بمنطقة الطور في جنوب سيناء ضمن حزمة من المشروعات التنموية، تستهدف استصلاح ٨٠ ألف فدان كمرحلة أولى في سيناء، مبينًا أن منطقة طور سيناء تزدهر فيها الزراعة، ويتم تسويق المنتجات في أسواق العبور، لإعادة بيعها في مناطق شرم الشيخ والمدن الأخرى في المحافظة، مؤكدًا أن المنطقة هي «سلة غذاء جنوب سيناء».

وفيما يتعلق بمشروعات تنمية الثروة السمكية في مشروع قناة السويس، أكد الوزير أنه جارٍ تنفيذ مشروعات للاستزراع السمكي على مساحة ٥ آلاف فدان بالتنسيق مع جامعة قناة السويس، تستهدف الاستخدام الأمثل للموارد المائية في المشروع لإنتاج أسماك للتصدير، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية، اعتمادا على الميزة النسبية للمنطقة في الإنتاج السمكي.