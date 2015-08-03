كليتي الطب وطب الأسنان بجامعة المنصورة يحتلان المركز الأول بتنسيق الجامعات المصرية لعام 2015

احتلت كليتي الطب وطب الأسنان بجامعة المنصورة الترتيب الأول على مستوى الجامعات المصرية وفقا لما أعلنه مكتب التنسيق الرئيسي بوزارة التعليم العالي لنتائج التنسيق للجامعات المصرية علام 2015 للمرحلة الأولى.

وصرح الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة أن ارتفاع تنسيق كليتي الطب وطب الأسنان نظرا لما تتميز به هاتى الكليتين من ارتفاع مستوى أعضاء هيئة التدريس والعاملين و جودة فى التعليم الطبي وتميز فى الإمكانيات التعليمية والتكنولوجية ومواكبة احدث النظم العالمية فى التعليم الطبي وتفوقها بالمراكز البحثية الطبية والتوأمة مع أفضل كليات الطب العالمية.

فالجامعة لديها الآن طفرة فى تطوير المعامل والمدرجات والوسائل التعليمية المتميزة وذلك المناهج الدراسية والتدريب العلمي والتفوق النوعي للمراكز الطبية بجامعة المنصورة والتي تعد قلعة الطب فى مصر كما سنعمل خلال الفترة القادمة على تحديث المناهج الدراسية والاستعانة بأحدث المناهج العالمية الطبية ليواكب الخريج التطور العلمي الهائل والسريع ويصبح قادرا على المنافسة فى سوق العمل الداخلي والخارجي.