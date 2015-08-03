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العثور على جثة مجهولة ملقاة داخل أحد المزارع بقرية الشركة 8 بالخارجة

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العثور على جثة مجهولة ملقاة داخل أحد المزارع بقرية الشركة 8 بالخارجة العثور على جثة مجهولة ملقاة داخل أحد المزارع بقرية الشركة 8 بالخارجة

أرشيفية

تلقي اللواء محمد قاسم ،مدير أمن الوادي الجديد بلاغا  من مباحث قسم شرطة الخارجة يفيد  بورود بلاغ من احد المواطنين لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة ،عن جثة مجهولة ملقاة داخل أحد المزارع بقرية الشركة 8.

وانتقلت علي الفور قوة من مباحث المديرية بقيادة العميد عصام مهني رئيس مباحث المديرية ورئيس مباحث القسم و معاون مباحث القسم الي قرية الشركة 8، وعثرت القوة علي جثة متحللة لرجل في الأربعينات من العمر نائم علي جانبه الأيسر وبجواره حذائه ومبالغ مالية خاصة به، وبطاقة شخصية لا يطهر منها إلا كلمة بولاق الدكرور.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الخارجة العام، وانتداب مفتش الصحة لتحديد سبب الوفاة وانتداب الطب الشرعي والأدلة الجنائية لتحديد هوية الجثة، وملابسات الوفاة وظروفها، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

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