محافظ البحيرة يفتتح أحد المصانع بوادى النطرون باستثمارات 50 مليون جنيه

أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على أهمية تقديم كافة التيسيرات وتيسير الإجراءات على المستثمرين الجادين لإقامة الصروح الصناعية التى تدفع عجلة التنمية، وتوفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.إعلان - Ads إعلان - Ads
جاء ذلك خلال افتتاح أحد المصانع الاستثمارية بالمنطقة الصناعية بوادى النطرون، والعاملة فى مجال تعبئة وتصدير الزيتون الأخضر باستثمارات 50 مليون جنيه.
والمصنع مقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، وتبلغ إنتاجيته 25 طنًا فى اليوم، ويوفر 75 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة، ويصدر أكثر من 90% من إنتاجه للسوق الخارجى.