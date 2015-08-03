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بالصور.. عروض رياضية بكفر الشيخ لكشافة 9 محافظات بمناسبة افتتاح القناة

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شهدت مدينة دسوق عروضًا رياضية لشباب الكشافة بمديريات الشباب والرياضة بمشاركة 9 محافظات منها "الإسكندرية - شمال سيناء - الإسماعيلية - بورسعيد - القاهرة - دمياط – كفر الشيخ - الدقهلية - البحيرة"، احتفالا بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وكرم الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، الفائزين فى المسابقات الكشفية بمناسبة اليوبيل "الفضى" من فرق الكشافة التابعة لمديرية الشباب والرياضة.

يأتى ذلك بحضور محافظ كفر الشيخ، والمهندس مجدى عطا الله السكرتير العام المساعد لمحافظة كفر الشيخ، ومحمد عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وعبد الملك الزينى رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات، والدكتور أشرف شعلان رئيس جمعية الفتيان الكشافة المصرية.

وعقب الانتهاء من تلك العروض افتتح المحافظ معارض الهوايات للمحافظات الـ9 المشاركة، منها "معرض المقتنيات"، أقيم حفل فنى يشمل "كورال مركز شباب دسوق – فقرات سمر المحافظات – وأغانى احتفالية قناة السويس" وصوله لمدينة دسوق للمشاركة فى احتفالاتها بافتتاح قناة السويس.

وسبق العرض الكشفية لشباب الكشافة تجمع الوفود وتحية العلم ونوادى التحدى والمغامرة، وورش عمل فنية ومسرح العرائس و"عروض نادى الطيران – نادى الموهوبين – عرض الساحر – أغنية المهرجان".

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015

اليوم السابع -8 -2015
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