اعتقال زعيم مجموعة يهودية متطرفة على خلفية أعمال عنف بحق الفلسطينيين

اعلنت الاجهزة الامنية الاسرائيلية انها اعتقلت الاثنين زعيم مجموعة يهودية متطرفة يدعى مئير اتينغر هو اول شخص يتم اعتقاله منذ مقتل طفل فلسطينى حرقا الجمعة فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم جهاز الامن الداخلى الاسرائيلى الشين بيت لوكالة فرانس برس "تم اعتقال مئير اتينغر فى صفد (شمال اسرائيل) بسبب انشطته داخل منظمة يهودية متطرفة".

وأكدت متحدثة باسم الشرطة لفرانس برس أن اتينغر البالغ عشرين عاما اعتقل "لجرائم ذات دافع قومي" من دون أن توضح ما اذا كان يشتبه بضلوعه المباشر فى جريمة الجمعة او أن الامر يتصل بمشاركته فى اعمال عنف عنصرية اخرى.

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه يشتبه خصوصا بأنه تزعم مجموعة مسئولة عن احراق كنيسة الخبز والسمك قرب بحيرة طبرية فى 18 يونيو الفائت.

ومئير اتينغر هو حفيد الحاخام مئير كاهانا الذى اسس حركة كاخ العنصرية المناهضة للعرب والذى اغتيل العام 1990.

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