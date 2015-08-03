أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اعتقال زعيم مجموعة يهودية متطرفة على خلفية أعمال عنف بحق الفلسطينيين

Google+ Print
اعتقال زعيم مجموعة يهودية متطرفة على خلفية أعمال عنف بحق الفلسطينيين اعتقال زعيم مجموعة يهودية متطرفة على خلفية أعمال عنف بحق الفلسطينيين
اعلنت الاجهزة الامنية الاسرائيلية انها اعتقلت الاثنين زعيم مجموعة يهودية متطرفة يدعى مئير اتينغر هو اول شخص يتم اعتقاله منذ مقتل طفل فلسطينى حرقا الجمعة فى الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم جهاز الامن الداخلى الاسرائيلى الشين بيت لوكالة فرانس برس "تم اعتقال مئير اتينغر فى صفد (شمال اسرائيل) بسبب انشطته داخل منظمة يهودية متطرفة".

وأكدت متحدثة باسم الشرطة لفرانس برس أن اتينغر البالغ عشرين عاما اعتقل "لجرائم ذات دافع قومي" من دون أن توضح ما اذا كان يشتبه بضلوعه المباشر فى جريمة الجمعة او أن الامر يتصل بمشاركته فى اعمال عنف عنصرية اخرى.

وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية انه يشتبه خصوصا بأنه تزعم مجموعة مسئولة عن احراق كنيسة الخبز والسمك قرب بحيرة طبرية فى 18 يونيو الفائت.

ومئير اتينغر هو حفيد الحاخام مئير كاهانا الذى اسس حركة كاخ العنصرية المناهضة للعرب والذى اغتيل العام 1990.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365