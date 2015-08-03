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لوثار ماتيوس: جوارديولا ليس الأفضل في العالم.. مورينيو هو رقم 1

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لوثار ماتيوس: جوارديولا ليس الأفضل في العالم.. مورينيو هو رقم 1 لوثار ماتيوس: جوارديولا ليس الأفضل في العالم.. مورينيو هو رقم 1

أكد لوثار ماتيوس أسطورة بايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا السابق أن المدرب الأفضل في العالم من وجهة نظره هو البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال ماتيوس لصحيفة (لاجازيتا ديلو سبورت) الإيطالية:"جوارديولا ليس أفضل مدرب في العالم، أفضل مورينيو. هو رقم 1، لأنه صريح وواضح أكثر من جوارديولا".

وأضاف "قيل لي هذا من اللاعبين الذين دربهم، يقول كل ما يريده في وجهك".

وعن مستقبل جوارديولا مع بايرن ميونيخ بعد التقارير التي أكدت رحيله العام المقبل إلى مانشستر سيتي أوضح "سيرحل. ما الذي يجعلك تنتظر حتى الشتاء كي تجدد عقدك؟ إما أن تجدده الآن وإما أنك في طريقك للرحيل".

وتابع "أكن كثير من الاحترام لجوارديولا، لقد فاز بالكثير، لكن عليه أن يكون أكثر وضوحا. لماذا لم يجدد عقده حتى الآن؟ فلنتحدث بصراحة".

وأتم "لدي مدرب مفضل أتمنى أن يخلفه في بايرن، هو يورجن كلوب. هناك مرشحين أجنبيين، مورينيو الذي لا أعتقد أنه سيرحل عن تشيلسي، وكارلو أنشيلوتي".

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