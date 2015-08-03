صورة - صلاح في تدريبات روما .. والنادي الإيطالي يحذفها سريعا

ظهر محمد صلاح نجم منتخب مصر في تدريبات روما الإيطالي يوم الاثنين رغم أن الصفقة لم تتم بشكل رسمي.

صلاح الذي عبر الكشف الطبي لروما بنجاح ينتظر تقديمه رسميا كلاعب في صفوف فريق العاصمة الإيطالية، ولكن متى يتم ذلك؟ فقد وقف فيورنتينا عائقا أمام إتمام الصفقة بشكل طبيعي.

ونشر النادي الإيطالي عبر حسابه الرسمي على تويتر صورة من تدريبات الفريق يظهر فيها صلاح خلف الأسطورة فرانشيسكو توتي وزملائه.

بعد دقائق، حذف النادي الإيطالي التغريدة التي تتضمن الصورة.

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