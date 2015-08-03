اتهام مانشستر يونايتد ' بالتمييز ضد النوع ' بسبب قميصه الجديد للسيدات

(إفي): تسبب التصميم الجديد لقميص فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم للسيدات، الذي كشف النقاب عنه يوم السبت، في موجة من الجدل ببريطانيا، حيث تم وصفه بالقميص "الذكوري" والتمييزي" بالشبكات الاجتماعية.

وظهرت رقبة القميص الجديد المصمم من قبل شرطة (أديداس) الألمانية على شكل حرف (V) واسعة أكبر من رقبة قميص الفريق الإنجليزي للرجال، ومن تصميم الموسم الماضي الذي كانت قد أعدته شركة (نايك).

وانهالت التعليقات المنددة بالتصميم الجديد على الشبكات الاجتماعية، حيث قالت إحدى مرتادات الإنترنت على شبكة (توتير) "حقا، أديداس؟ لماذا رقبة القميص (V) أكبر اتساعا ومنخفضة عند الصدر عن قمصان الرجال؟ بعضنا لا نحب أن نظهر نهودنا".

وجاءت التعليقات منددة بالقميص، ووصفته بأنه "تمييزي".

وبالرغم من ذلك، رحب البعض بالتصميم الجديد الذي سيظهر اللاعبات بشكل أكثر أنوثة مقارنة بما كن يرتدينه من قمصان ذكورية.