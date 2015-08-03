بنيتيث: فضلنا عدم المخاطرة بكريستيانو وبنزيمة

(إفي): قال المدير الفني لريال مدريد الإسباني، رفائيل بنيتيث يوم الاثنين إن "أهم شيء هو سلامة اللاعبين" لذا فضل "عدم المخاطرة بكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة"، حيث لن يشاركا في كأس (أودي) الودية بميونخ.

وصرح بنيتيث في مؤتمر صحفي "كريستيانو رونالدو وبنزيمة ليسا معنا لأنهما يعانيان من بعض المشاكل، فضلنا عدم المخاطرة لأن أهم شيء هو صحة اللاعبين".

يشار إلى أن بنزيمة يعاني من آلام في الظهر فيما أن البرتغالي رونالدو لديه حمل عضلي زائد.

واستبعد بنيتيث بشكل قاطع أن يتخلى النادي عن بنزيمة لصالح أرسنال حيث قال "أعتقد أنه سيستمر معنا، لا أرى أي سبب لرحيله أنا سعيد بوجوده".

وبخصوص جولة الفريق في أستراليا والصين أضاف "لدي انطباع ممتاز عن الفريق واللاعبين، أعرف حبهم للتنافس وهذا أمر يظهر في التدريبات وأنا سعيد".

وبخصوص كأس (أودي) التي يشارك بها كل من بايرن ميونخ وإيه سي ميلان وتوتنام قال "نحن نسعى للفوز بكل البطولات التي نخوضها، نعرف أن الأمر لن يكون سهلا بسبب مستوى الفرق المشاركة، ولكنها فرصة عظيمة لاظهار جودتنا والاعتياد على وتيرة اللعب قبل المباراة الرسمية الأولى".