جوارديولا متوترا: لا أعرف إذ كنت أفضل مدرب في العالم أم لا

(إفي): قال المدير الفني لبايرن ميونخ الألماني، الإسباني بيب جوارديولا يوم الاثنين في مؤتمر صحفي شابه التوتر بسبب بعض الأسئلة التي وجهت له والانتقادات التي تعرض لها على خلفية خسارة كأس السوبر الألماني أمام فولفسبرج إنه ليس موجودا في الفريق البافاري ليصبح "أفضل مدرب في العالم".

وكان من ضمن الأخبار التي تداولتها الصحفة الألمانية مثل (بيلد) أن اللاعبين الألمان في الفريق لا يفهمون جوارديولا فيما أن أسماء كبار في كرة القدم الألمانية مثل لوثار ماتيوس وستيفان ايفنبرج قالوا إن أفضل مدرب بالعالم هو البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال جوارديولا موجها حديثه لأحد المراسلين "أنت كصحفي يمكنك انتقادي، إنها مهنتك وبالمثل ماتيوس وايفنبرج لأنهما الآن يعملان بالصحافة ويمكنهما إبداء رأيهما بخصوصي، لا أعرف إذا ما كنت الأفضل أم لا، مورينيو من أفضل المدربين على صعيد العالم وهذا ليس مشكلة بالنسبة لي، لست في بايرن ميونخ لأصبح أفضل مدرب في العالم، بل لأخرج أفضل ما لدي من أجل الفريق، إذا ما فزنا فنحن فريق جيد ولكن إذا لم يحدث هذا الأمر فتوجد الكثير من المسرحيات وكلام من طينة أن اللاعبين لا يفهموني".

ولم يرغب جوارديولا في الرد على ما أثير بخصوص اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد معه أو إذا ما كان سيجدد تعاقده مع بايرن أم لا، ولكنه دافع عن مواطنه شابي ألونسو أمام الانتقادات التي تعرض لها بسبب مستواه أمام فولفسبرج.

وتابع المدرب "الناس هنا دائما ما تقول أن شابي يجب أن يدافع ولكننا لم نقم بجلبه من أجل هذا السبب الذي يمكن لآخرين القيام به، لديه مزايا أخرى، إذا ما كان يتوجب عليه العودة للخلف فهذا لأننا لم نكن منظمين بصورة جيدة، مشكلته كانت خسارته للكثير من الكرات".

وأكمل جوارديولا "البعض هنا يفكر في أنه اذا ما لعبنا بأربعة مهاجمين فإنها يجب علينا تسجيل الكثير من الأهداف وبمدافعين اثنين طول كل منهما مترين فإن كل الألعاب الهوائي سنفوز بها، اذا ما كان هنالك أحد يرغب في لاعب يركض كثيرا ويدافع ويهاجم فهذا ليس شابي ألونسو، عليهم شراء لاعب آخر".