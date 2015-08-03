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سيميوني: تدريب الأرجنتين من ضمن أهدافي في المستقبل ولكن

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سيميوني: تدريب الأرجنتين من ضمن أهدافي في المستقبل ولكن سيميوني: تدريب الأرجنتين من ضمن أهدافي في المستقبل ولكن

(إفي): قال مدرب أتليتكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني إن من ضمن أهدافه في المستقبل تدريب منتخب بلاده، ولكنه أشار في نفس الوقت إلى أنه يركز حاليا مع فريقه.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي بالصين قبل مواجهة فريق شنغهاي سيبج وديا "هذا من ضمن أهداف المستقبل، القدر في وقت ما سيمنحني هذه الفرصة، في الوقت الحالي الأرجنتين لديها مدرب كبير (تاتا مارتينو) وأنا واثق من أنه سيجعل الفريق يقدم أفضل مردود لديه، أركز حاليا في أتليتكو والحاضر".

وردا على سؤال بخصوص أبنائه وبالأخص جيوفاني سيميوني لاعب ريفر بليت الأرجنتيني المعار لبانفيلد قال "كوالد أتمنى أن يكونوا دائمين سعداء وأمناء وملتزمين بما يفعلونه، جيو هو الأكبر وهو الآن في بانفيلد والبقية في ناشئي ريفر، أتمنى أن ينقلوا للكرة الحماس الذي ينقله والدهم".

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