أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ليبيا تحقق مع حراس ظهروا فى فيديو يعتدون على الساعدى القذافى

Google+ Print
ليبيا تحقق مع حراس ظهروا فى فيديو يعتدون على الساعدى القذافى ليبيا تحقق مع حراس ظهروا فى فيديو يعتدون على الساعدى القذافى
قال الادعاء العام الليبى فى بيان اليوم الاثنين إنه يحقق فى أمر حراس غير محددى الهوية ظهروا فى مقطع وهم يضربون الساعدى القذافى فى سجن بطرابلس.

ونشر الفيديو بعد أسبوع من حكم محكمة فى طرابلس بإعدام على سيف الإسلام شقيق الساعدى وعلى ثمانية آخرين من مسئولين النظام السابق فى جرائم ارتكبت خلال انتفاضة 2011 التى أنهت حكم والدهما معمر القذافى الذى ألقى مسلحون القبض عليه وقتلوه فى نهاية العام نفسه.

وقال مجموعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان أن المحاكمة شابها عوار قانونى.

وفى ليبيا فوضى إذ تتنازع السلطة حكومتان تتقاتلان بدعم من مجموعات مسلحة قاتلت ضد القذافى بينما حصل تنظيم داعش على موطئ قدم فى ظل الفراغ الأمنى المتزايد.

ويظهر فى الفيديو على ما يبدو حراس يضايقون الساعدى الذى سلمته النيجر إلى ليبيا العام الماضى.

واعتقل الساعدى منذ ذلك الحين فى سحن بطرابلس حيث يواجه اتهامات بقتل لاعب كرة قدم حين كان رئيسا للاتحاد الليبى للعبة إلى جانب جرائم أخرى.

وفى الفيديو يتعرض الساعدى نفسه للضرب على الوجه أثناء استجوابه وبعدها ظهر وقدماه مقيدتان.

كما أجبر الساعدى فى الفيديو على الاستماع لصراخ مساجين آخرين يضربون أمام الغرفة التى احتجز فيها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة»

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة»

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن»

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية