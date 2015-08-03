مصادر: اعتقال إمام مسجد تركى شكل خلية لجمع تبرعات لتنظيم داعش فى سوريا

ذكرت مصادر مطلعة تركية أن أحد المعتقلين فى إطار حملة شنتها قوات الأمن فى بلدة "طرسوس" التابعة لمدينة "مرسين" جنوب تركيا، واستهدفت عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى كان إمام مسجد تابعا لهيئة الشؤون الدينية التركية.

وأكدت المصادر لوكالة جيهان التركية، مساء الاثنين، أن الإمام التركى "جوكهان داده" الذى قامت قوات الأمن بالتنصت عليه منذ نحو أربعة أشهر وأصدقائه، كانوا يجمعون إعانات من أجل المقاتلين الذين يحاربون فى صفوف تنظيم داعش فى سوريا وزوجاتهم اللاتى تركوهنّ وراءهم، وأنهم كانوا يسعون لفتح دار نشر ومدرسة دينية فى مدينة طرسوس. كما تبين أن موظف الدولة داده أدى صلوات الجمعة بعد إلقاء خطب كان يعدها بنفسه بدلا من التى تصدر إلى الجوامع من هيئة الشؤون الدينية.

وبحسب محضر سماع الأقوال، تبين أن المتهم اتصل فى السابع عشر من مارس الماضى بصديقه المدعو "على أليش"، وقال خلال المكالمة الهاتفية إن هناك أشخاصا يرغبون فى تقديم تبرعات للمقاتلين والراغبين فى الذهاب إلى ساحة الجهاد، أو لذويهم وأسرهم فى تركيا.

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