الشاى الأخضر والفلفل الأحمر لهما مفعول سحرى فى مكافحة البدانة

إذا كنت تخطط لبدء نظام الرجيم عليك أن تعرف أن نوعية الأطعمة التى تتناولها لها تأثير قوى فى تحديد فرص نجاح النظام الغذائى أو فشله، فهناك بعض الأطعمة التى قد ترفع السعرات الحرارية، وأخرى تقلل الشهية.

ونقدم إليكم مجموعة فيما يلى 3 أنواع من الأطعمة والمشروبات التى تحرق الدهون المرتكزة فى الجسم، وفقًا للموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، وتشمل:

1- خل التفاح

>خل التفاح يحظى بشعبية كبيرة بين متبعى أنظمة الرجيم، وثبت أن لديه مزايا مذهلة وصحية مختلفة، حيث يمكنه أن يقلل بشكل أساسى من نسبة السكر فى الدم بعد الوجبات عالية الكربوهيدرات، ويمكن أن يساعد على فقدان الوزن.

وقد أثبتت الدراسات أن تناول خل التفاح فى العشاء مع كميات عالية من الكربوهيدرات يمكن أن يزيد من الشعور بالامتلاء كثيرًا ويؤدى إلى خفض كمية السعرات الحرارية الموجودة فى الطعام.

وهناك دراسة أخرى أظهرت أن تناول 15-30 مل (1-2 ملاعق كبيرة) من خل التفاح كل يوم، يساعد على خفض الوزن بنسبة 3 كيلو على مدار 3 أشهر.

2- الشاى الأخضر

3. الفلفل الحار

>أشار بعض الدراسات أن الشاى الأخضر يساعد الجهاز الهضمى على حرق الدهون الموجودة بالجسم بنسبة 17٪، وخاصة فى منطقة المعدة.>الفلفل الحار له الكثير من الفوائد على الصحة العامة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن الفلفل الأحمر يمكن أن يقلل من الشعور بالجوع ويساعد على الهضم بنسبة 46%.