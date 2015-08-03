التوصل لجدار يشتبه في أثريته بمنزل موظف أثناء تنقيبه عن الآثار بإسنا جنوب الأقصر

تمكن ضباط مباحث شرطة السياحة والآثار بالأقصر من الوصول لجدار من الحجر الرملى يشتبه في أثريته و أجزاء من بعض الآواني الفخرية بمنزل موظف أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله في مدينة إسنا جنوب المحافظة.

كان العميد، أحمد عبد الخالق مفتش مباحث السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد، قد تلقي إخطارا بالواقعة من العقيد محمد أبوعايد رئيس مباحث السياحة والآثار بالأقصر.

الواقعة بدأت عندما وردت معلومات لمباحث السياحة والآثار تفيد أن المدعو نصر الدين. إ، 55 سنة موظف بمركز اسنا بمدينة اسنا، يقوم بالحفر خلسة داخل منزله للتنقيب عن الآثار وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة قامت قوة من مباحث السياحة والآثار بقيادة المقدم عصام القاضى رئيس مباحث السياحة والآثار باسنا ، بمداهمة منزل المأذون بتفتيشه، وتم ضبط حفرة اسطوانية الشكل قطرها نحو 2 متر بعمق 7 أمتار تنتهى بجدار من الحجر الرملى يشتبه في أثريته إضافة إلى بعض الكسر الفخارية، وأدوات الحفر.

تم التحفظ على المنزل وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى أمرت بضبط وإحضار صاحب المنزل.