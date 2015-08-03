أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

بالصور.. عروض بحرية بقناة السويس استعدادًا لحفل افتتاح القناة الجديدة‎

Google+ Print
بالصور.. عروض بحرية بقناة السويس استعدادًا لحفل افتتاح القناة الجديدة‎ بالصور.. عروض بحرية بقناة السويس استعدادًا لحفل افتتاح القناة الجديدة‎

قناة السويس الجديدة

استعرضت القوات البحرية، اليوم الاثنين، عدة عروض بحرية تجريبية داخل قناة السويس، استعدادًا لحفل افتتاح القناة الجديدة.

وقالت مصادر، إن «الفرقاطة فريم» شاركت في العروض برمافقة عدة قطع بحرية ولانشات قوات حرس الحدود.

نظمت القوات الجوية، عصر اليوم الاثنين، عدة عروض جوية في سماء مدينة الإسماعيلية استعدادًا لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأقامت القوات الجوية، عرضًا تجريبيًا بطول المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة وسماء مدينة الإسماعيلية بالطائرات المُلونة.

وشوهدت طائرات الـF16 تحلق علي ارتفاع منخفض في سماء مدينة الإسماعيلية ومنطقة قناة السويس الجديدة ضمن العروض العسكرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا