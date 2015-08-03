بالصور.. عروض بحرية بقناة السويس استعدادًا لحفل افتتاح القناة الجديدة‎

استعرضت القوات البحرية، اليوم الاثنين، عدة عروض بحرية تجريبية داخل قناة السويس، استعدادًا لحفل افتتاح القناة الجديدة.

وقالت مصادر، إن «الفرقاطة فريم» شاركت في العروض برمافقة عدة قطع بحرية ولانشات قوات حرس الحدود.

نظمت القوات الجوية، عصر اليوم الاثنين، عدة عروض جوية في سماء مدينة الإسماعيلية استعدادًا لحفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وأقامت القوات الجوية، عرضًا تجريبيًا بطول المجرى الملاحى لقناة السويس الجديدة وسماء مدينة الإسماعيلية بالطائرات المُلونة.

وشوهدت طائرات الـF16 تحلق علي ارتفاع منخفض في سماء مدينة الإسماعيلية ومنطقة قناة السويس الجديدة ضمن العروض العسكرية.