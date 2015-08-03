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حملات أمنية في سوهاج تسفر عن تحرير 737 محضر إشغال للطريق العام

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حملات أمنية في سوهاج تسفر عن تحرير 737 محضر إشغال للطريق العام حملات أمنية في سوهاج تسفر عن تحرير 737 محضر إشغال للطريق العام

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

قامت الوحدات المحلية المختلفة بنواحي المحافظة بالاشتراك مع شرطة مرافق سوهاج بعمل حملات مكبرة خلال شهر يوليو الماضي أسفرت عن تحرير عدد 737 محضر اشغال الطريق العام ومضبوطات متنوعة ، وتحرير عدد 15 محضر مخالفة قانون النظافة ، وتحرير عدد 43 محضر عدم حمل شهادة صحية ، وعدد 50 محضر بائع متجول بدون ترخيص ، وعدد 35 إزالة فرش فاكهة.

حيث قد جاء ذلك تنفيذًا  لتعليمات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج بتكثيف حملات إزالة الاشغالات من الطرق العامة والحد من الباعة الجائلين والتأكد من سلامة الشهادات الصحية وعدم مخالفة قانون النظافة بمختلف شوارع وميادين وطرق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

ومن جانبة ، شدد محافظ سوهاج علي المتابعة المستمرة وإزالة الاشغالات والمخالفات والحد من ظاهرة الباعة الجائلين بنواحي المحافظة لظهور شوارع وميادين سوهاج بالمظهر الحضاري اللائق.

 

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