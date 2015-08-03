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مساعد وزير الخارجية يلتقي نظيريه الأمريكيين لمناقشة مكافحة الإرهاب

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مساعد وزير الخارجية يلتقي نظيريه الأمريكيين لمناقشة مكافحة الإرهاب مساعد وزير الخارجية يلتقي نظيريه الأمريكيين لمناقشة مكافحة الإرهاب

 

السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية

التقى السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى عقب انتهاء المباحثات الرسمية، برئاسة الوزير سامح شكرى ونظيره الأمريكى جون كيرى، مع كل من توماس كانتريمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الأمن الدولي ومنع الانتشار، والسفير توم مالينووسكى مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الديموقراطية وحقوق الإنسان والعمل.

تناول السفير هشام بدر مع الدبلوماسي الأمريكى كانتريمان تعاون البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب، وكذا نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة منع الإنتشار النووى الذى عقد فى نيويورك فى مايو الماضى وسبل تحقيق هدف إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، وكيفية التحرك المستقبلى فى هذا الصدد فى ضوء الأولوية التى توليها لهذه القضية.

واستعرض  بدر مع مساعد وزير الخارجية الأمريكى مالينووسكى الجهود المصرية فى مجال دعم حقوق الإنسان وما استحدثه الدستور المصرى الجديد من مواد غير مسبوقة فى التشريعات المصرية بما يدعم ويعزز من دور منظمات المجتمع المدنى المصرى، وتدشين اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ مصر لإلتزاماتها الدولية فى هذا المجال وتطوير أوضاع حقوق الإنسان على الأرض، وأكد فى هذا الصدد على أهمية الحوار المصرى الأمريكى لتبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون فى هذا الإطار، وحرص السفير هشام بدر على التأكيد على أن ما تقوم به مصر من جهود فى مجال حقوق الإنسان من تطوير ينبع من رغبة مصرية خالصة واستجابة لمطالب شعبية نادت بها ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وتم الاتفاق مع الجانب الأمريكى على استمرار التشاور فى هذا الإطار بإعتبار أن استئناف الحوار الإستراتيجى بمثابة صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين وبما يحقق مصالحهما المشتركة ويسهم فى دعم أمن واستقرار المنطقة.

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