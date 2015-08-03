موجة حر تشعل حرائق غابات فى وسط سوريا

وصلت موجة حر تضرب منطقة الشرق الاوسط إلى وسط سوريا متسببة فى حرائق غابات حول مدينة حمص، ووصلت درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية فى منطقة نادرا ما تتأثر بارتفاع درجات الحرارة بسبب ارتفاعها.

وتركزت الحرائق حول ضاحية الناصرية فى حمص وبدأت فى الانتشار اليوم الاثنين مهددة نحو 12 ألف فدان من الأراضى الزراعية، وقال حبيب واطفة رئيس بلدية الناصرية إن البلدية تتخذ إجراءات خاصة لمنع زيادة انتشار الحرائق.

وقال "جاهزين .. جاهزين للإطفاء.. وفى فريق إطفاء... موجود فى الناحية .. فريق الإطفاء جاهز..."، وفى الشهر الماضى فى أول موجة حر هذا الصيف دمرت حرائق الغابات 2400 فدان على الأقل من التفاح وأشجار الزيتون والكروم فى المنطقة لتدمر محصولا تحتاجه بشدة البلاد التى تمزقها الحرب.

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