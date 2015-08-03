أخبار عاجلة

8 الصبح -حفل زفاف النجمة كارمن سليمان على الملحن مصطفى جاد بحضور عدد كبير من النجوم -
8 الصبح - كاميرا 8 الصبح فى العرض الخاص لفيلم "بنك الحظ" ورأي نجوم الفن في الفيلم ..؟ -
ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الوحلية في كولومبيا إلى أكثر من 300 قتيل -
ميسي يقود برشلونة للفوز على اشبيلية بثلاثية .. تقرير -
8 الصبح - مدرب الزمالك الجديد يصرح : "متسالونيش" عن الدوري الموسم الحالي -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
توقيع مذكرة تفاهم بين إقتصادية قناة السويس وبنك تنمية الصادرات -
8 الصبح - نجوم الزمن الجميل يوجهون رسائل صوتية للرئيس السيسى بعد إنتهاء زيارته لأمريكا -
8 الصبح - حصاد وملخص زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

موجة حر تشعل حرائق غابات فى وسط سوريا

Google+ Print
موجة حر تشعل حرائق غابات فى وسط سوريا موجة حر تشعل حرائق غابات فى وسط سوريا
وصلت موجة حر تضرب منطقة الشرق الاوسط إلى وسط سوريا متسببة فى حرائق غابات حول مدينة حمص، ووصلت درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية فى منطقة نادرا ما تتأثر بارتفاع درجات الحرارة بسبب ارتفاعها.

وتركزت الحرائق حول ضاحية الناصرية فى حمص وبدأت فى الانتشار اليوم الاثنين مهددة نحو 12 ألف فدان من الأراضى الزراعية، وقال حبيب واطفة رئيس بلدية الناصرية إن البلدية تتخذ إجراءات خاصة لمنع زيادة انتشار الحرائق.

وقال "جاهزين .. جاهزين للإطفاء.. وفى فريق إطفاء... موجود فى الناحية .. فريق الإطفاء جاهز..."، وفى الشهر الماضى فى أول موجة حر هذا الصيف دمرت حرائق الغابات 2400 فدان على الأقل من التفاح وأشجار الزيتون والكروم فى المنطقة لتدمر محصولا تحتاجه بشدة البلاد التى تمزقها الحرب.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365