نظام غذائى لأصحاب السمنة المفرطة يخلصك من 6 كيلو فى الشهر

يعانى الكثير من الأشخاص من السمنة المفرطة أو الموضعية، والتى تتسبب فى العديد من المشاكل الصحية لهم، كالإصابة بأمراض القلب والسكر والكبد، ولذا يسعون للتخلص والقضاء عليها لتجنب هذه المخاطر.

وحول هذا يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن النظام الغذائى الذى يتبعه الأشخاص يجب أن يكون صحيا ومتوازنا ومتعدد أنواع الطعام وغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة التى يحتاجها الجسم كالحديد والمغنسيوم والفسفور.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، نظاما غذائيا متوازنا يمكنك من فقدان حوالى 4 إلى 6 كيلو فى الشهر، وهو:

>1- وجبة الإفطار: نصف رغيف من الخبز البلدى + 4 معالق فول أو قطعة من الجبن القريش+ خيار + عصير برتقال أو ليمون بدون سكر.

>2- وجبة الغذاء: طبق من السلطة الخضراء المكونة من " الخيار والخس والجرجير والشبت والبقدونس والكزبرة والجزر وحبة واحدة من الطماطم" + 5 معالق من الأرز أو المكرونة، ولكن دون إضافة السمنة أو الزيت عليها + يمكنك تناول قطعة من اللحم الأحمر أو الدجاج أو سمكة متوسطة الحجم.

>3- وجبة العشاء: يجب أن تكون خفيفة ولذلك عليك تناول 3 ثمرات من الفاكهة + علبة الزبادى منزوع الدسم.