15 إطلالةً من Emilio Pucci للسجادة الحمراء

تضفي تصاميم إيميليو بوتشي لمسةً عصريةً وأنيقةً لإطلالات النجمات على السجادة الحمراء وهذا ما نشاهده في إطلالات أجمل النجمات في أكبر المحافل للسينما والموسيقى، وفي هذا الموضوع نستعرض معك صورًا مختلفةً لأجمل النجمات المتألقات بهذه التصاميم الفريدة والعصرية.

تميل بعض النجمات لاختيار فساتين الكوكتيل الجميلة من Emilio Pucci كما فعلت إيما ستون Emma Stone التي نسقت فستانها الناعم مع بلايزر جميل بنفس اللون، سارة هايلاند Sarah Hyland بإطلالاتها الأنيقة بالأبيض والأسود، بينما يتجه البعض الآخر لاختيارات فخمة وأنيقة للسجادة الحمراء مثل الفستان الأبيض الجميل الذي ظهرت به العارضة ميراندا كير Miranda Kerr في حفل الأوسكار، وإطلالة بيلا هيثكوت Bella Heathcote بالدانتيل الأسود في نفس الحفل.

وفي الصور أعلاه يمكن أن نشاهد تنوعاً مبهراً في تصاميم Emilio Pucci للسجادة الحمراء، فمنها الفخم والمبهر كاختيار سيلينا غوميز Selena Gomez الذهبي الأنيق، ومنها ما يميل للستايل البوهيمي بطريقة جريئة وعصرية كاختيار بوبي ديليفين Poppy Delevingne.

وقد كانت إطلالة آمبر هيرد Amber Heard من أحدث الإطلالات الظاهرة على السجادة الحمراء من Emilio Pucci ، حيث تألقت بفستان أحمر ناعم وتنسيق جذاب في حفل إطلاق فيلمها الجديد في لندن فبدت متألقةً كعادتها.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات من Emilio Pucci للسجادة الحمراء وشاركينا برأيك.

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