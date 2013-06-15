بالصور.. حزب الدستور بالشرقية يحشد ليوم 30 يونيه بتدشين حملة فاشلون

قام حزب الدستور أمس، بتدشين حملة فاشلون للحشد ليوم 30-6 وقام بتنظيم سلاسل بشرية أمام مبنى محافظة الشرقية للتعبير عن الفشل الذريع الذى حققته السلطة الحالية فى المجالات المختلفة خاصة أزمات الكهرباء والمياه ونقص الوقود والغياب الأمنى ودعوة المواطنين للنزول يوم 30-6 وحمل المشاركون لمبات الجاز وجراكن البنزين الفارغة وأنابيب البوتاجاز والعيش ورافعين لافتات مكتوبا عليها "فاشلون فى إدارة منظومة الطاقة الكهربائية فى مصر". "فاشلون فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين". "فى توفير الأمان فى الشارع فاشلون"، وتم توزيع منشور يحتوى على المشاكل التى تمر بها مصر ويدعو المواطنين المشاركة يوم 30-6.

والهدف الأساسى من حملة فاشلون، توصيل رسالة لمن يدير مصر الآن لنقول لهم بمنتهى الصراحة أنتم فاشلون فى إدارة هذا الوطن.

كما قام حزب الدستور بمدينة ههيا مسقط رأس الرئيس الدكتور محمد مرسى بتنظيم أول وأكبر فعاليات الحشد ليوم 30-6 من مدينة ههيا وقام بعمل عرض إخوان كاذبون تحت مقر جماعة الإخوان المسلمين والذى لاقى ترحيبا كبيرا من المواطنين واشتركوا مع شباب الحزب وقاموا بالهتاف بسقوط حكم المرشد ومطالبة مرسى بالرحيل وقام الشباب بجمع أكثر من 2000 توقيع لحملة تمرد وتوزيع منشور فاشلون للحشد ليوم 30-6.

> وفى نفس الوقت قام حزب الدستور أمانة كفر صقر بتنظيم عرض داتا شو لإخوان كاذبون ولاقى ترحيبا واسعا من المواطنين وقاموا بجمع أكثر من 4 آلاف توقيع لتمرد فى ساعتين ونصف.

كما قام حزب الدستور ببلبيس بمداهمة أقوى معقل إخوانى بالشرقية قرية سندنهور التابعة لمركز بلبيس بحملة كبيرة لجمع توقيعات سحب الثقة من مرسى (حملة تمرد) والتى بدأت بالاعتداء الإخوانى بالشوم بعد بداية الفعالية بخمس دقائق وقبل مغادرة الشباب للموقف ليتصدى لهم أهالى القرية ولتتحول الفعالية إلى مسيرة مناهضة للبلطجة والسياسة الإخوانية والتى جابت كل شوارع وحوارى القرية الكبيرة.

كما قام حزب الدستور بمدينة أبوحماد بعمل فعالية بقرية الصورة لجمع توقيعات تمرد وتفاعل الأهالى معهم، وتم عمل جولة ميدانية وطرق أبواب ولاقت الحملة قبولاً من أهالى القرية.