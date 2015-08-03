بالصور.. منصة الرئيس خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

رصد اليوم السابع التجهيزات الأخيرة للمنصة التى سيفتتح من خلالها الرئيس السيسى قناة السويس الجديدة حيث ستكون هناك ثلاث منصات، واحدة على الجانب الأيمن، وأخرى على الجانب الأيسر، سيتواجد بهما المحافظون ورجال الأعمال والشخصيات الهامة.

أما المنصة التى تقع فى المنتصف سيتابع منها الرئيس السيسى مراسم الاحتفال ومعه عدد من الرؤساء وملوك الدول العربية ويتواجد على أطراف المنصة شاشتان عرض لرؤية مراسم الاحتفال عن قرب.

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