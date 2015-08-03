ثقافة أسوان: تنظيم الاحتفالات بقناة السويس فى جميع المواقع الثقافية بالمحافظة

قال محمد إدريس، مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة مستمرة حتى السادس من أغسطس الجارى بجميع المواقع الثقافية التابعة للفرع، وتشمل عروضًا فنية ومسرحية، وعروض موسيقى عربية، وعروضًا للأطفال، وعروض أفلام عن قناة السويس.

فى نفس السياق، تستمر فعاليات الأسبوع الثقافى لفرع ثقافة أسوان التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة سعد فاروق، رئيس إقليم جنوب بقصر ثقافة أسوان، ضمن مبادرة "صيف ولادنا" تحت شعار (فكّر وابتكر وأبدع ونافس) التى أطلقتها وزارة الثقافة للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

أقيمت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بمعظم المواقع الثقافية التابعة لفرع ثقافة أسوان والمنتشرة من مدينة السباعية شمالا وحتى مدينة أبو سمبل السياحية جنوبا، كما عقدت ندوة بعنوان "بين تجديد الخطاب الدينى وتجديد الفكر الدينى" بقصر ثقافة أسوان، تم خلالها استعراض الفكر الإسلامى من ابن رشد وصولا إلى الإمام محمد عبده، ثم قدم الكاتب أحمد أبو خنيجر رؤية تحليلية لمعنى التجديد والخطاب وكيفية إعادة قراءة التراث للفكر الإسلامى بما يتناسب مع معطيات العصر فى إطار الحداثة والعلوم الإنسانية المختلفة، كما شمل الأسبوع الثقافى محاضرة بنادى المرأة عن قناة السويس، كما عقدت أمسية شعرية شارك فها شعراء أسوان ودراو وكوم أمبو بجانب تنظيم عرض اسكتشات للأطفال مساء أمس، إلى جانب عرض فيلم وثائقى عن قناة السويس.

كما أقيمت ندوة بعنوان "قناة السويس إنجاز أمة" بقصر ثقافة مدينة السباعية بمركز إدفو ومحاضرة عنوانها "القناة الجديدة والتنمية" فى بيت ثقافة مدينة كلابشة بمركز نصر النوبة، ومسابقة ثقافية للأطفال عن قناة السويس فى بيت ثقافة مدينة البصيلية بمركز إدفو، وورشة عمل لتعليم الأطفال الرسم موضوعها "رسم عملية حفر قناة السويس" فى مكتبة المقلة، ومحاضرة بعنوان "على طريق المستقبل" بمكتبة درة النيل، ومحاضرة بعنوان "محور قناة السويس" بقصر ثقافة العقاد بمدينة أسوان.



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ندوة بقصر ثقافة أسوان احتفالا بقناة السويس الجديدة



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ندوة عن تجديد الخطاب الدينى بقصر ثقافة أسوان



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محاضرة بنادى المرأة بأسوان عن قناة السويس



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لسكتشات للأطفال ضمن الاحتفالات بقناة السويس الجديدة