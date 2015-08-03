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تقرير تخيلي - نجوم الدوري الأمريكي

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تقرير تخيلي - نجوم الدوري الأمريكي تقرير تخيلي - نجوم الدوري الأمريكي

يستعرض FilGoal.com تقريرا تخيليا لفريق يضم نجوم الدوري الأمريكي هذا الموسم.

لا تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية كباقي دول العالم. ربما لاهتمام الجمهور برياضات أخرى ككرة السلة وكرة القاعدة.

لكن في السنوات الأخيرة بدأ الاهتمام بكرة القدم يزداد وبدأت الفرق الأمريكية في استقطاب نجوم كرة القدم سابقًا ككارلوس فالديراما وبيليه ومؤخرا كديفيد بيكام وتييري هنري.

وهذا الموسم، نجد نجوما بحجم ستيفن جيرارد وأندريا بيرلو وديدييه دروجبا وديفيد بيا وريكاردو كاكا، وغيرهم يلعبون في الدوري الأمريكي.

وهناك أيضا نجوم آخرون مثل سيباستيان جيوفينكو، روبي كين، شون رايت فيليبس، أوبافيمي مارتينز، وجيوفاني دوس سانتوس.

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