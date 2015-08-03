صحيفة: الأتراك يشيدون بالفيلم الإيرانى "النبى محمد" ويصفونه بالناجح

نقلت صحيفة "ينى شفق" التركية ، الموالية للرئيس رجب طيب أردوغان، عن كتاب وأكاديميين وصفهم للفيلم الإيراني الذي يتناول حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه "ناجح بقدر نجاح فيلم الرسالة".

ونشرت الصحيفة المقربة من حكومة حزب العدالة والتنمية خبرًا قالت فيه إن أربعة من الكُـتّاب والأكاديميين في تركيا، شاهدوا، خلال عرض خاص، الفيلم الجديد للمخرج الإيراني مجيد مجيدي الذي يتناول فيه حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والمراحل الأولى منها على وجه الخصوص.

وبحسب خبر الصحيفة؛ قال الكاتب إحسان قابيل أحد الأشخاص الذين شاهدوا الفيلم قال: "يمكن أن نقول بكل طمأنينة إن هذا الفيلم أحد الأفلام الناجحة بقدر نجاح فيلم الرسالة، فيما أوضح خير الدين كارامان، أن الفيلم كان مراعيًا للمشاعر والنقاط الحساسة في الإسلام".