التحقيق فى تهديدات وجهت لرئيس إسرائيل بعد إدانته مقتل طفل فلسطينى

تحقق الشرطة الاسرائيلية فى تهديدات تم توجيهها للرئيس الإسرائيلى رؤوفين ريفلين عبر وسائل التواصل الاجتماعى بعد ادانته مقتل رضيع فلسطينى حرقا إثر اضرام مستوطنين متطرفين النار فى منزله فى الضفة الغربية المحتلة.

وقضى الطفل على دوابشة البالغ من العمر 18 شهرا احتراقا بينما اصيب والداه سعد وريهام وشقيقه أحمد إبن الأربع سنوات بحروق بالغة ولا يزالون بين الحياة والموت.

وكتب ريفلين على صفحته على موقع فيسبوك باللغتين العربية والعبرية الجمعة "يفوق شعورى بالألم شعورى بالخجل. ألم على قتل رضيع صغير. ألم على أن أبناء شعبى قد اختاروا طريق الإرهاب وفقدوا انسانيتهم".

وأضاف "طريقهم ليست طريق دولة اسرائيل ولا طريق الشعب اليهودي. للأسف الشديد، حتى الآن يبدو اننا تعاملنا مع ظاهرة الإرهاب اليهودى بتساهل"، واثار ما نشره ريفلين موجة من التعليقات، بعضها ايجابى فى حين هاجمه البعض وكتب تعليقات مسيئة.

وذكرت صحيفة معاريف الأحد ان هناك تعليقات وردت مثل "الخائن القذر. ستكون نهايتك اسوأ من نهاية شارون" فى اشارة إلى رئيس الوزراء الاسرائيلى الأسبق الذى ظل فى غيبوبة لثمانى سنوات قبل أن يتوفى، ومن التعليقات ايضا "فى روسيا، كان سيتم العثور عليك الآن مقطعا داخل علبة أحذية".

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها تلقت مواد من طاقم ريفلين الأمنى وامرت باجراء تحقيق "لفحص المنشورات المسيئة للرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي"، وأعلن المدعى فتح تحقيق قضائى اثر نشر شريطين مصورين على موقع يوتيوب يظهران ريفلين ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يرتديان بزتين نازيتين ويتكلمان بالألمانية.

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