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قاتل صديقه الشاذ بالقليوبية: طلب منى ممارسة الشذوذ فقتلته وأحرقت جثته

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قاتل صديقه الشاذ بالقليوبية: طلب منى ممارسة الشذوذ فقتلته وأحرقت جثته قاتل صديقه الشاذ بالقليوبية: طلب منى ممارسة الشذوذ فقتلته وأحرقت جثته
أدلى المتهم بقتل صديقه الشاذ جنسيا بالقليوبية باعترافات تفصيلية حول ارتكابه للجريمة، وقال فى اعترافاته أمام المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، إنه كان على علاقة بصديقه المجنى عليه منذ فترة، ويوم الحادث ذهب معه إلى منزله وتناولا سويا كمية من المخدرات والكحوليات وفوجئ به يطلب منه ممارسة الشذوذ معه وعندما رفض تشاجر معه.

وأضاف المتهم، قمت بالتعدى عليه بأسطوانة كيروسين على رأسه وطعنته فى ظهره بسكين أحضرتها من المطبخ وبعدما سقط قتيلا فكرت فى حيلة لإخفاء معالم جريمتى فسكبت عليه الكيروسين وأحرقت جثته وتركته وهربت.

وكان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من المقدم صلاح عبدالفتاح رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بمقتل "بحيرى.ع" 26 سنة عامل، وتبين أن الجثة بها آثار حروق نارية بأجزاء متفرقة وجرح طعنى بمنتصف الظهر وإصابة بمؤخرة الرأس ونزيف بالأنف والأذن اليسرى والفم، وبفحص علاقات وخلافات المجنى عليه وعما إذا كان أيا منها يرقى لارتكاب الحادث، وفحص خط سير المجنى عليه منذ خروجه من مسكنه وحتى العثور على جثته وصولاً لثمة شهود تجنيد المصادر السرية وذلك وصولاً لتحديد الجانى وضبطه.

ومن خلال تنفيذ عناصر تلك الخطة، فقد توصلت جهود فريق البحث بإشراف اللواء عرفة حمزة مدير مباحث القليوبية تبين أن المجنى عليه شاذ جنسياً، وأن مرتكب الواقعة المدعو "عاطف م" – عاطل والذى يمارس معه الشذوذ الجنسى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف أنه كان مع المجنى عليه بالمنزل مكان العثور على الجثة وتعاطيا سوياً المواد المخدرة وطلب منه المجنى عليه ممارسة الشذوذ معه، إلا أنه رفض فحدثت مشادة بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بأسطوانة الكيروسين المعثور عليها وطعنه فى ظهره بسكين مطبخ حتى سقط قتيلا ولإخفاء معالم الجريمة قام بسكب مادة الكيروسين على الجثة وإشعال النيران به.

وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 11665 مركز طوخ لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة امر محمد القطان وكيل نيابة طوخ بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق برئاسة سيد الشنوفى مدير النيابة وصرح بدفن جثة القتيل بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار مؤمن سالمان المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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