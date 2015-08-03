السيسى يبعث رسالة خطية لـ"أبو مازن" حول تشكيل القوة العربية المشتركة

سلم وائل عطية، سفير مصر لدى فلسطين، الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وذكرت وكالة فلسطين الرسمية "وفا"، اليوم الاثنين، أن الرسالة تتضمن الحديث عن إنشاء القوة العربية المشتركة، والتوقيع المرتقب من قبل دولة فلسطين على بروتوكول إنشائها، موضحة أن أبو مازن أكد على أهمية إنشاء القوة العربية المشتركة وفق الإجماع العربى.

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب فى مقر جامعة الدول العربية للتوقيع على البروتوكول الخاص بالقوة العربية المشتركة نهاية الشهر الجارى.

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