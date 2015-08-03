بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع: الزمالك يبحث عن مسك الختام فى لقاء «التتويج»

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من عناوين:
رئيس أركان القوات المسلحة يراجع خطط تأمين المجرى الملاحى لقناة السويس
وزير التعليم: بدء الدراسة بعد إجازة عيد الأضحى
الزمالك يواجه دجلة فى لقاء “التتويج” مساء اليوم
“الأرصاد”: طقس الثلاثاء شديد الحرارة.. والعظمى فى القاهرة 37 درج