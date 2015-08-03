بارزانى: سننتقم من الذين اعتدوا على الأيزيديين بكل الطرق

تعهد رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزانى الاثنين الانتقام من تنظيم الدولة الإسلامية الذى اعتدى بوحشية على ابناء الطائفة الأيزيدية فى صيف 2014، مؤكدا على ربط سنجار باقليم كردستان بعد تحريرها.>وقال بارزانى فى كلمة ألقاها فى محافظة دهوك بمناسبة مرور عام على احتلال سنجار من قبل تنظيم الدولة الإسلامية "بعد كارثة سنجار وعدت بابا شيخ (رجل الدين الايزيدي) بأنى سوف اضحى بروحى من أجل الانتقام من الذين غدروا بالأيزديين".

وأضاف "الذين ارتكبوا هذه الجريمة لن نتركهم ولو بقى منهم رجل واحد وسوف نلاحقهم سواء بالطرق العسكرية أو القانونية"، وفى الثالث من أغسطس العام الماضى قام الجهاديون باجتياح قضاء سنجار معقل الطائفة الايزيدية الذى كان تحت سيطرة قوات البشمركة الكردية فى محافظة نينوى.

ونفذ التنظيم مذابح بحق الطائفة الايزيدية بعد انسحاب قوات البشمركة، وصفتها الامم المتحدة محاولة لتنفيذ ابادة جماعية" وكانت واحدة من مبررات قيام التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة التدخل جوا ضد التظيم بعد ايام من وقوع المجازر.

وتمكنت قوات كردية سورية وقوات البشمركة مدعومة بالتحالف الدولى من استعادة مساحات من أراضى سنجار لاحقا، لكن لاتزال مساحات شاسعة تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية، وقال بارزانى فى خطابه "هم (تنظيم الدولة) تركوا الافا من جثثهم فى ساحات المعارك ولكن هذا غير كاف بحقهم مقارنة بالجريمة التى ارتكبوها".

وأوضح "قدمنا أكثر من ألف شهيد لربط سنجار باقليم كردستان ولاتفكروا مرة أخرى بتسليم هذه المناطق إلى اى طرف أخر"

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